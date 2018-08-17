Новый кроссовер Geely SX11 привезут в Россию уже в 2019 году

Уже в следующем году на авторынке России появится новый китайский кроссовер Geely SX11. Отметим, что у модели пока лишь заводской индекс, в Китае внедорожник предложат как Binyue, а имя для РФ пока не известно.

Представители китайского автогиганта Geely сообщили, что привезут в Россию новый кросс Geely SX11 во второй половине следующего года. Компания пока не раскрыла официального названия для экспорта, однако для КНР авто будут предлагать как Binyue.

На данный момент рассматривается вопрос о производстве Geely SX11 в Белоруссии, где сейчас собирают другие кроссоверы Atlas и Emgrand X7, а также Emgrand 7 в кузове седан. В первое время компания намерена экспортировать новинку из Китая. Главной проблемой запуска производства модели на белорусском предприятии являются недостаточные инвестиции, которые пока автогигант не может себе позволить.

В основу Geely SX11 легла платформа BMA с полузависимой подвеской сзади. В Китае кроссовер оснастят турбодвигателем объемом 1,5 литра с отдачей в 177 «лошадей» при моменте силы в 255 Нм. В паре доступен вариатор на семь скоростей. Технические характеристики для России пока не известны.