В Сочи за 2 млн рублей предлагают Adam Opel 1940 года с историей

На одной из досок объявлений в сети выставили на продажу раритетное авто с интересной историей. Владелец Adam Opel 1940 года из Сочи предлагает уникальную модель за 2,1 млн рублей.

Главной особенностью Adam Opel, выставленного на продажу за 2,1 млн рублей в Сочи, является участие в кинокартине «Под куполом цирка». Модель не является серийным образцом, что также позволяет поднять цену.

Помимо того, что у Adam Opel 1940 модельного образца есть интересная история, владелец отмечает, что автомобиль до сих пор находится в хорошем рабочем состоянии, что и является причиной достаточно высокой цены.

Под капотом Adam установлен двигатель объемом 1,4 литра с отдачей в 58 «лошадей». По документам авто владело только два человека, а пробег модели составляет 10 000 километров. При этом на снимках Opel 1940 года действительно выглядит свежо.