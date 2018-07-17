Представлен купеобразный кроссовер Skoda Kodiaq GT

Сегодня, 07:00 \\ Авто/Мото

Чешский бренд Skoda презентовал новый купеобразный кроссовер Skoda Kodiaq GT. Новинку построили для поднебесного авторынка, где она должна стать флагманской моделью марки.

Размеры нового Skoda Kodiaq GT составили 4634X1883X1649 мм .Автомобиль оказался короче и ниже стандартного исполнения кроссовера. Салон новинки будет рассчитан только на пять человек.

Подкапотное пространство купе-кроссовера Skoda Kodiaq займут 2-литровые моторы семейства TSI с производительностью 186 и 220 лошадиных сил. Они приводятся в действие 7-диапазонной роботизированной трансмиссией DSG с двойным сцеплением и системами переднего и полного привода.

 

 

Функциональный перечень нового Skoda Kodiaq GT включает адаптивный круиз-контроль, ассистент экстренного торможения, помощник отслеживания слепых зон, электронную панель управления Virtual Cockpit и мультимедийный центр с поддержкой сервисов Apple CarPlay и MirrorLink. Сборка новинки будет осуществляться на заводе СП Skoda и SAIC в КНР. Автомобиль обойдется от 220 000 юаней или 2 100 000 рублей.

Поделиться новостью:
Автор - Дмитрий Павличко
Главное за неделю

В России стартовали продажи обновленного УАЗ «Пикап»

Представители автопроизводителя УАЗ сообщили, что в России стартовали продажи рестайлингового УАЗ «Пикап». На рынке появилось четыре варианта комплектации внедорожника стоимостью 748 000 – 1 130 000...

Меган Маркл и принц Гарри официально объявили, что ждут ребенка

 Как оказалось, догадки папарацци были правдивыми, и герцогиня Суссекская действительно...

Россиянам понравился пикап Renault Duster Oroch

Пользователи социальных сетей отозвались в положительном ключе о Renault Duster Oroch и...

Сотрудники McDonald's отказались давать пожарным бесплатные напитки

В Великобритании пожарным сотрудники McDonald\'s отказались бесплатно подать напитки,...

«АвтоВАЗ» назвал цены на «внедорожную» LADA Xray Cross

В преддверии старта продаж кросс-версии LADA Xray «АвтоВАЗ» озвучил цены на новинку....
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ