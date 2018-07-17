Представлен купеобразный кроссовер Skoda Kodiaq GT

Чешский бренд Skoda презентовал новый купеобразный кроссовер Skoda Kodiaq GT. Новинку построили для поднебесного авторынка, где она должна стать флагманской моделью марки.

Размеры нового Skoda Kodiaq GT составили 4634X1883X1649 мм .Автомобиль оказался короче и ниже стандартного исполнения кроссовера. Салон новинки будет рассчитан только на пять человек.

Подкапотное пространство купе-кроссовера Skoda Kodiaq займут 2-литровые моторы семейства TSI с производительностью 186 и 220 лошадиных сил. Они приводятся в действие 7-диапазонной роботизированной трансмиссией DSG с двойным сцеплением и системами переднего и полного привода.

Функциональный перечень нового Skoda Kodiaq GT включает адаптивный круиз-контроль, ассистент экстренного торможения, помощник отслеживания слепых зон, электронную панель управления Virtual Cockpit и мультимедийный центр с поддержкой сервисов Apple CarPlay и MirrorLink. Сборка новинки будет осуществляться на заводе СП Skoda и SAIC в КНР. Автомобиль обойдется от 220 000 юаней или 2 100 000 рублей.