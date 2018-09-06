Представлен новый 7-местный кроссовер BMW X7

Немецкий премиальный бренд BMW представил свой новый полноразмерный кроссовер BMW X7. Данный автомобиль стал самым большим SUV в модельном ряду марки. В Россию новинку привезут в марте 2019 года и предложат по цене от 5 830 000 рублей.

Соперниками нового BMW X7 станут Mercedes-Benz GLS, Range Rover и Cadillac Escalade. Длина нового BMW X7 составила 5 151 мм, а колесную базу инженеры увеличили на 130 мм. Благодаря этому новинка имеет полноценный третий ряд, все модификации BMW X7 получат салоны, рассчитанные на семь человек.

В Россию BMW X7 будет доступен в BMW X7 xDrive 30d, BMW X7 xDrive 40i и BMW X7 xDrive M50d. Под капотом BMW X7 следующей генерации разместился 3-литровый дизельный двигатель с мощностью 249 лошадиных сил. Кроме него предусмотрены 3-литровый бензиновый агрегат с отдачей 340 «лошадок» и 3-литровый 400-сильный турбодизель. Все агрегаты работают в тандеме с 8-скоростной АКПП и полным приводом. Функциональный перечень нового BMW X7 включает в себя светодиодные фары, систему управления дальних светом, четырехзонный климат-контроль, электропривод передних сидений, 20-дюймовые колесные диски и панорамную крышу больших размеров.