В России в сентябре выпуск легковушек вырос на 16%

Росстат озвучил показатели автопрома России по итогам сентября. Кроме того, федеральная служба назвала результаты обсуждаемой отрасли за прошедшее время текущего года.

За сентябрь на территории России было выпущено 100 000 легковушек. Данный показатель больше результата годичной давности на 15,8%. Эксперты отметили, что в сентябре отечественные предприятия начали сборка ряда новых моделей. По итогам трех кварталов текущего года в России было выпущено 1,1 млн легковых автомобилей. Это на 7,2% больше, чем годом ранее за тот же период.

Напомним, ранее сообщалось, что ульяновские машиностроители отправили на конвейер обновленный внедорожник УАЗ «Патриот». Также калужское предприятие «ПСМА Рус» недавно сообщило, что освоило производство рестайлинговой версии кроссовера Mitsubishi Outlander. Калининградский «Автотор» дал старт сборке паркетника Hyundai Santa Fe новой генерации. «АвтоВАЗ» начал производство машин обновленной линейки LADA Granta, в связи с чем на предприятии введены дополнительные смены по субботам и сверхурочные часы по будням.

Невзирая на рост показателей производства легковушек в России, в стране наблюдается спад результатов автопрома в грузовом сегменте. Так, за январь-сентябрь в РФ выпущено 109 тысяч грузовиков, что всего на 1% больше, чем годом ранее. По итогам сентября зафиксирован результат в 13,3 тысячи собранных машин с «минусом» в 17,7% в годовом сравнении.