Двигатель автомобилей Aurus могут переделать в авиационный

Агрегат, находящийся под капотом автомобилей бренда Aurus, может трансформироваться в авиационный двигатель. Такой информацией поделился глава Центрального института авиационного моторостроения Михаил Гордин.

Директор института отметил, что его организация заключила соглашение с представителями Министерства промышленности и торговли, в соответствии с которым разработчики ЦИАМ займутся переработкой двигателя машин в авиационные моторы. Указанный проект назвали «Адаптацией».

После завершения договора состоится демонстрация созданного мотора. Через несколько лет инженеры ЦИАМ начнут опытно-конструкторские работы. Прежде всего исследуют установку, чтобы определить изменения, необходимые для превращение агрегата в авиационный двигатель.

В проекте «Адаптация» будет применен двигатель, которым оснащаются автомобили бренда Aurus. Выбор пал именно на этот агрегат, так как он является самым современным в РФ.