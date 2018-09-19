Honda готовится к старту продаж роскошного седана Honda Inspire

Сегодня, 12:11 \\ Авто/Мото

25 октября на поднебесный рынок выходит роскошный седан Honda Accord следующей генерации. Но в автоцентрах дилеров уже появились первые товарные автомобили.

Указанную модель продемонстрировали весной этого года в рамках Пекинского мотор-шоу. Фактически машину можно считать перелицованным Honda Accord десятого поколения. Новинка не имеет ничего общего с предыдущей генерацией Honda Inspire, выпускаемой в период с 1989 по 2012 годы.

Новый Honda Inspire характеризуется новыми модными фарами, посвежевшей решеткой радиатора и переработанными бамперами. Габариты новинки составили 4910X1862X1450 мм, а размер колесной базы достиг 2 830 мм.

 

Под капотом седана разместился 1,5-литровый агрегат с отдачей 194 «лошадки». Он работает в тандеме с бесступенчатым вариатором CVT и передним приводом. Новинка обойдется в 171 800 юаней или 1 630 000 рублей.

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Автор - Дмитрий Павличко
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