ЦБ ответил на идею чинить автомобили по ОСАГО старыми деталями

Сегодня, 07:15 \\ Авто/Мото

Центробанк РФ не поддержал предложение страховых компаний о возможности применения подержанных комплектующих для натурального возмещения по ОСАГО. Такой информацией поделился Владимир Чистюхин, занимающий пост замглавы председателя правления ЦБ.

По словам Чистюхина, использование подержанных компонентов при ремонте автомобилей влечет за собой риск возникновения новых неисправностей. Чиновник отметил, что страховщикам необходимо найти новый для экономии. Только с использованием новых деталей страховщики могут добиться качественного выполнения ремонтных работ.

Стоит напомнить, что ранее один из представителей Российского союза страховщиков заявил, что большинство автомобилей в отечественном автопарке являются старыми. Следовательно, осуществлять ремонт таких машин новыми запчастями экономически нецелесообразно.

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Автор - Дмитрий Павличко
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