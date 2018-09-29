«АвтоВАЗ» назвал цены на «внедорожную» LADA Xray Cross

В преддверии старта продаж кросс-версии LADA Xray «АвтоВАЗ» озвучил цены на новинку. Стоимость хэтчбека, подготовленного к езде по пересечённой местности, составит от 729 900 до 888 900 рублей без учёта доплаты за «робота» АМТ.

Новая LADA Xray Cross с увеличенным до 215 мм дорожным просветом появится в продаже до конца следующего года. Автомобиль можно будет приобрести только со 122-сильным «топовым» мотором объёмом 1,8 л. В роли трансмиссии может выступать 5-скоростная МКПП или «робот».

Базовая комплектация Classic за 729 900 рублей будет предложена с передними подушками безопасности, светодиодными ДХО, регулируемым рулём, электроприводом передних стеклоподъёмников и 17-дюймовыми легкосплавными дисками.

В версии с пакетом Optima стоимостью 766 900 рублей добавят кондиционер, аудиосистему и возможность установить роботизированную коробку. В свою очередь LADA Xray Cross Comfort, оценённую в 809 900 рублей, обзавелась обогревом зеркал, передних кресел, задними парковочными датчиками, полным электропакетом, «противотуманками» и системой Lide Drive Select, которая позволяет перенастраивать электронику в зависимости от дорожных условий.

Исполнение Luxe может похвастаться лобовым стеклом с обогревом, датчиками дождя и света, подогревом задних кресел и руля, климат-контролем, а также комбинированной отделкой сидений из ткани и экокожи.