В Китае стартовало серийное производство нового Hyundai Lafesta

Новый спортивный седан Hyundai Lafesta, представленный весной нынешнего года на Пекинском автосалоне, готовится к старту продаж в четвёртом квартале. В Китае автомобиль придёт на смену Elantra.

Сразу после презентации новинку зарегистрировали в базе министерства промышленности Поднебесной, это означает, что уже началась серийная сборка авто. Hyundai Lafesta по габаритам соответствует моделям гольф-класса. Её длина достигает 4 460 мм, ширина равна 1 790 мм, а высота – 1 425 мм. Колёсная база составляет 2 700 мм.

Несмотря на похожие размеры Hyundai Lafesta отличается от машин гольф-класса и Elantra необычным типом кузова, который объединил в себе черты купе и седана.

Покупатели смогут выбирать между 1,4-литровым 4-цилиндровым мотором T-GDI мощностью 190 лошадиных сил и 204-сильной «четвёркой» T-GDI объёмом 1,6 л. Как и другие двигатели данной серии, оба агрегата работают на бензине и имеют турбонаддув. В роли трансмиссии выступает исключительно 7-диапазонный «автомат» с двумя сцеплениями.

Новый Hyundai Lafesta ориентирован на молодёжную аудиторию, поэтому автомобиль получил яркий дизайн экстерьера, а в салоне классический спидометр заменил 7-дюймовый дисплей.