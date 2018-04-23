Двигатель времен ВАЗ-2108 и неудобный салон: Названы минусы LADA Vesta

Владелец российской машины поделился своим мнением о ее недостатках.

В 2015 году «АвтоВАЗ» вывел на отечественный рынок седан LADA Vesta. Многие российские автолюбители полюбили машины, но были и те, кому вообще ничего не понравилось в авто. Автоблогер обратил внимание на некоторые недоработки российской компании.

Прежде всего седан критикуется из-за своего 1,8-литрового агрегата, которые разрабатывали еще во времена ВАЗ-2108. У такого мотора изменили коленвал и ход поршня, а вот как будет чиниться силовая установка – вопрос времени.

Следующим недостатком стали подстаканники, в которые можно вместить только половину бутылки. Далее блогер выделил очень маленький перчаточный ящик со слишком тонкими стенками. Не обошел вниманием обзорщик и отсутствие кожаной обшивки и системы обогрева рулевого колеса. Это очень бы пригодилась для езды зимой или в местностях с холодным климатом.

Автоблогер подчеркивает, что переднее пассажирское кресло обладает белыми вставками, которые сильно окрашиваются от одежды. Последними минусами стоит отметить скрип подвески и отсутствие пространства для телефона в салоне. В заключение, блогер выразил надежду, что все же конструкторы прислушаются к его словам и устранят присутствующие в седане недостатки.