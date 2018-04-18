Infiniti QX50 в октябре предлагается по кредитной спецпрограмме

Сегодня, 09:34 \\ Авто/Мото

Такой информацией поделился пресс-центр премиальной компании.

Японский автобренд Infiniti запустил новые кредитные программы для приобретения нового кроссовера Infiniti QX50, которые действуют на протяжении октября текущего года. Схема работает в рамках собственной программы Infiniti Finance.

Ставка, предусмотренная схемой Infiniti Finance, составляет от 7% на 3 года, а минимальный платеж составит 20% от цены машины. Новый Infiniti QX50 также можно купить с остаточным взносом Infiniti Invite. Эта программа предусматривает выплаты в два раза ниже, чем по обычному кредиту. Благодаря этому появилась возможность обзавестись автомобилем в топовой версии.

Раньше появилась информация, что российские продажи Infiniti QX50 составили 364 единицы, благодаря чему паркетник стал хитом продаж марки. Под капотом авто разместился 2-литровый мотор с производительностью 249 лошадиных сил. За машину россиянам надо заплатить от 2 699 000 рублей.

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Автор - Дмитрий Павличко
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