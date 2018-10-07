Серийный электрический пикап Bollinger B2 выйдет в начале 2019 года

Сегодня, 15:01 \\ Авто/Мото

Американские машиностроители разработали высокопроизводительный пикап Bollinger B2 с электрической силовой установкой. Грузовик имеет характеристики спорткара.

Электрический пикап является детищем американского стартапа Bollinger Motors. Полноприводная машина дебютирует в начале 2019 года. Пикапом Bollinger B2 движут два электромотора, общая производительность которых составляет 530 л.с. До 100 км/ч автомобиль разгоняется за 6,5 с. Порог скорости машины обозначен на 160 км/ч. Пикап способен без подзарядки проехать порядка 320 км.

От бытовой сети аккумуляторы пикапа Bollinger B2 заряжаются 10 часов. При использовании специального устройства на это уходит 75 минут. В основу машины легло шасси внедорожника B1. Погрузочная платформа автомобиля достигает в длину 175 см.

 

 

 

Напомним, ранее был представлен «вездеход» Bollinger B1. Эта машина тоже является электрокаром, и оснащена мотором на 360 л.с. Разработчики называют свое детище первым в мире полностью электрическим полноприводным внедорожником. Его габариты составляют 3810х1940х1854 мм. Весит автомобиль 1770 кг.

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