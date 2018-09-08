Китайская версия кроссовера Mazda CX-8 оказалась больше оригинала из Японии

Сегодня, 09:24 \\ Авто/Мото

На предприятии Mazda в Китае стартовало серийное производство обновленного кроссовера CX-8. Версия для КНР, которая появится на рынке уже через месяц, оказалась больше чем классическая японская модификация внедорожника.

Изначально обновленную Mazda СХ-8 будут предлагать только в Японии, однако летом продажи стартовали в Австралии. Через месяц модель появится на рынке Китая, поэтому производитель раскрыл подробности о новой версии.

Mazda СХ-8 построили на архитектуре CX-9. В результате китайская версия флагманского кроссовера стала длиннее на 55 мм, шире на 2 мм, а также выше на 3 мм. Модель предлагают в семиместном исполнении.

Для Китая Mazda СХ-8 оснастили атмосферным мотором 2.5 Skyactiv-G с отдачей в 192 «лошади» и коробкой-автомат на шесть скоростей. В продажу поступит кроссовер в полноприводном и переднеприводном исполнении.

В списке оснащения Mazda СХ-8 числится проекционный экран, оптика на светодиодах, увеличенный экран комплекса мультимедиа, система частичного автопилота, камеры заднего вида, кожаный салон и панорамная крыша. Стоимость модели для Китая объявят позднее.

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Автор - Татьяна Рязанская
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