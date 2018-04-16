Geely показала новый минивэн Geely VF11 до официальной презентации

Сегодня, 22:00 \\ Авто/Мото

Компания Geely решила рассекретить внешность новой генерации своей популярной серии минивэнов, получившей заводское название VF11. У официальных дилеров новинку можно будет увидеть уже в конце этого года.

После серии малоинформативных тизерных снимков, а также череды «слитых» в сеть шпионских фото, китайский автопроизводитель показал полноценную фотографию нового минивэна. По предположениям экспертов, грядущий автомобиль может стать флагманским в своем сегменте благодаря обновленному инновационному дизайну, придерживающемуся корпоративных требований. Авто оснастили уникальной радиаторной решеткой, а также аэродинамичным вытянутым дизайном кузова.

По информации китайских СМИ, под капотом Geely VF11 окажется 3-цилиндровый 1,5-литровый бензиновый агрегат мощностью 177 «лошадей», агрегирующий с 7-позиционной автоматической КПП. Не исключается выход гибридной модификации нового минивэна, в таком случае его оборудуют двигателем JLH-3G15TD и парой электромоторов, что позволит автомобилю крайне экономично расходовать топливо – в среднем 1,7 литра на 100 км пути.

По официальным данным, на первых этапах продаж, Geely VF11 не выйдет за пределы авторынка Поднебесной. В ближайшее время представители компании планируют провести исследование европейского и американского рынков с целью выявления потребности в такой модели минивэна.

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