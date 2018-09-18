Volkswagen Polo впервые возглавил авторынок Москвы

Автоэксперты исследовали продажи новых авто в Москве в прошлом месяце. В результате стало известно, что абсолютным лидером столичного рынка впервые стал немецкий Volkswagen Polo в кузове седан.

В сентябре в столице России спрос на автомобили вырос на 11,5% до 19 100 шт. В результате в начале осени самой продаваемой моделью стал седан Volkswagen Polo, благодаря приросту в 24% до 787 единиц.

Второе место досталось бывшему бестселлеру – KIA Rio. Продажи южнокорейской модели в Москве упали на 31,5% до 754 машин. Тройку лидеров столичного рынка в первый месяце осени замыкает Hyundai Creta с приростом в 4% до 692 машин.

Следом в рейтинге расположился седан автопроизводителя Solaris с отрицательной динамикой в 26% до 640 авто. Благодаря приросту в 11% до 621 единицы пятерку лидеров авторынка Москвы в сентябре замкнул лифтбэк Skoda Rapid.

Далее в рейтинге с приростом в 65% до 539 единиц оказалась KIA Optima, за ней Toyota RAV4 с приростом в 68% до 497 машин. Восьмую строчку с увеличением продаж в 6,6 раз до 485 машин оказалась Skoda Kodiaq. Замыкают первую десятку столичного рынка Volkswagen Tiguan и Skoda Octavia. Продажи первого поднялись на 9% до 482 авто, а второй упали на 24% до 481 машины.