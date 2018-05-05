Ford может оснастить внедорожник Ford Bronco семиступенчатой МКПП

Сегодня, 13:27 \\ Авто/Мото

В сети появилась информация о том, что возрожденный Ford Bronco могут оснастить семиступенчатой МКПП. Несмотря на то, что это не подтвержденная информация, внедорожник с новой трансмиссией представят в следующем году, а продажи стартуют годом позднее.

Специалисты уверены, что Ford обратится к Getrag за семиступенчатой МКПП», которую установят на возрожденную модель Bronco. В основу внедорожника лег пикап Ford Ranger, однако официальная презентация автомобиля состоится только через два года.

Отметим, что информация о «механике» не была подтверждена. Новый Ford Bronco получит бензиновый мотор V6 линейки EcoBoost объемом 2,7 литра, который будет генерировать до 325 «лошадей».

 

Продажи автомобилей с «механикой» продолжают падать, поэтому с одной стороны Ford Bronco с такой трансмиссией не рентабельный. При этом компания может сделать упор на классическом исполнении.

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Автор - Татьяна Рязанская
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