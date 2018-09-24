В Москве продается уникальный пикап ГАЗ «Вепрь Next» за 2,89 млн рублей

В одном из дилерских центров в Москве предлагается большой пикап ГАЗ «Вепрь Next» с полным приводом. Чтобы завладеть «вездеходом», придется заплатить 2,89 млн рублей.

Примечательно, что сам производитель пикапа ГАЗ «Вепрь Next» еще вообще ничего не объявил о продажах данной модели. Журналисты установили, что данная машина собирается по индивидуальной заявке. Впервые общественность увидела пикап ГАЗ «Вепрь Next» в рамках форума «Армия-2017». Основой для этой машины послужила модель ГАЗ-33088 «Садко». Транспортное средство приводится в движение 4,4-литровым дизельным мотором.

ГАЗ «Вепрь Next» получил дорожный просвет в 315 мм. В длину автомобиль достигает 6430 мм, а весит машина 6,8 т. По словам разработчиков грузовика, он найдет применение в охотничьих хозяйствах, в газовой и нефтяной отраслях и в других сферах, в которых актуальны внедорожники. Пикап имеет подключаемый передний мост, самоблокирующийся дифференциал на обоих мостах, механическую лебедку и большие колеса.