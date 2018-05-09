Hawtai представила обновленный клон Hyundai ix35 2010 года

Китайская машиностроительная компания Hawtai готовится вывести на рынок свой обновленный кроссовер Hawtai Santa Fe 5, который среди россиян известен как Hawtai Laville. Недавно в сеть слили первые шпионские фото новинки. В основу Hawtai Laville легла архитектура Hyundai ix35 2010 года выпуска.

При просмотре фотографий можно увидеть, что новинка обзавелась пересмотренными бамперами, переработанной радиаторной решеткой и немного видоизмененными фарами. Размеры рестайлингового паркетника составят 4620X1820X1525 мм, а величина колесной базы достигает отметки в 2 640 миллиметров.

Подкапотное пространство Hawtai Santa Fe 5 занимает 1,5-литровый тубодвигатель с производительностью 145 лошадиных сил. Агрегат приводится в действие 5-скоростной МКПП или 4-ступенчатой АКПП.

Функциональный перечень китайского кроссовера включает в себя обновленный мультимедийный центр с большим вертикальным тачскрином и системой голосового управления. Обновленный Hawtai Santa Fe 5 приедет в автоцентры дилеров к концу нынешнего года. Стоимость новинки пока засекречена.