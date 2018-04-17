В РФ продажи Ford Transit увеличились на 40%

Представители компании Ford Sollers отчитались об итогах продаж Ford Transit в РФ. Согласно полученной информации, реализация Ford Transit в течение 9 месяцев 2018 года составила 8 366 единиц, что на 40% выше результатов годичной давности.

Эти данные свидетельствуют о том, что машины линейки Ford Transit сохранили лидерство на российском рынке автомобилей коммерческого назначения. В LCV-сегменте доля Ford Transit достигла отметки в 60%.

На сегодняшний день американская компания предлагает больше 55 вариантов фургона и автобусов, а в соответствии с данными пресс-центра Ford, за январь-сентябрь этого года, доля спецверсий на шасси Ford Transit составила 40% от совокупного объема сбыта.

Под капотом Ford Transit разместился 2,2-литровые турбодизели с мощностью от 125 до 155 «лошадок». Выпуск Ford Transit по полному циклу осуществляют специалисты предприятия в Елабуге.