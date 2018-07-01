Цены на КАСКО падают, а автомобили поднимаются в цене

Российские автоэксперты прогнозируют снижение цен на страховые полисы КАСКО. Интересно, что несмотря на уменьшение цен на услуги добровольного страхования, в РФ наметился рост к повышению стоимости автомобилей всех классов.

По мнению аналитиков, для автолюбителей дорогостоящее КАСКО не будет привлекательным и стоимость свидетельств постепенно падает в цене на протяжении шести лет. На сегодняшний день за полис КАСКО придется выложить от 7 000 рублей, в прошлом году средний размер цены страховки составил 42 000 рублей.

Наиболее высокая стоимость КАСКО была зафиксирована в 2015 году, когда за полисы отдавали около 50 000 рублей. Цена полиса представляет из себя процент от рыночной стоимости застрахованного автомобиля. Интересен факт, что рост цены полиса должен наблюдаться вместе с тенденцией подорожания новых авто, но число клиентов, готовых оплачивать страховку, резко уменьшилось.

На сегодняшний день выгодно покупать «обрезанный» вариант страховки, где указан только угон и первые два ДТП. Кроме того популярной становится франшиза, когда при страховом случае первую часть ремонта оплачивает автомобилист, а остальное доплачивает страховая компания.