В России объявлены цены на новый Subaru Forester

Российские представители японского автопроизводителя Subaru сообщили предварительную стоимость внедорожника Forester, которые могут поменяться. 18 октября в РФ стартуют живые продажи новинки, когда и объявят точную стоимость модели.

По предварительной оценке новый Subaru Forester в базе Standart будут предлагать по цене от 1 939 000 рублей, что дороже актуальной версии на 59 100 рублей. Модификация Comfort обойдется россиянам в 2 069 900 рублей, Elegance – 2 189 900 рублей, Elegance ES – 2 309 900 рублей, Elegance+ ES – 2 409 900 рублей. Максимальное оснащение нового внедорожника Premium ES будут предлагать по цене от 2 549 900 рублей.

В России Subaru Forester будут предлагать с «атмосферниками» серии FB объемом 2,0 литра производительностью в 150 «лошадей» и 2,5 литра с отдачей в 185 «лошадей». На рынке будет доступен внедорожник в полноприводном исполнении с вариатором Lineartronic.

В основу Subaru Forester 2018 года легла архитектура SGP, что позволила сделать модель длиннее и шире. В салоне появились премиальные технологии и материалы отделки. В списке оснащения числится система безопасности Eyesight, система подогрева задних кресел, кондиционирования, датчики давления в покрышках, контроль курсовой устойчивости и ESC, а также «ЭРА-ГЛОНАСС».