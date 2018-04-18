Импорт легковых авто в РФ за 8 месяцев вырос на 19%

Эксперты Федеральной таможенной службы установили, что объем импорта легковых транспортных средств в России продолжает возрастать, несмотря на рост локализации иномарок для отечественного авторынка.

Российский импорт легковых автомобилей на протяжении восьми месяцев текущего года составил 186 100 единиц, что на 18,7% превышает прошлогодние показатели. Как сообщает пресс-центр ФТС РФ, за указанное время в Россию привезли машин на сумму в 4 584 400 000 долларов. Ввоз грузовиков за январь-август нынешнего года достиг отметки 15 700 машин (-7,4%). Общая стоимость ввезенных за данный период большегрузов составила 1 309 600 000 долларов.

Экспортные поставки «легковушек» из РФ за восемь месяцев этого года достиг 57 200 штук (+0,2%) на сумму 791 800 долларов. Экспорт грузового транспорта за январь-август 2018 года вырос до 8 400 единиц, что на 3,6% выше результатов аналогичного периода минувшего года. Это количество отправленных на внешние авторынки соответствует сумме в 191 400 000 долларов.