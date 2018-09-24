«КАМАЗ» по программе лизинга передал технику для транспортной компании‍

Подразделение «КАМАЗ», которое отвечает за лизинг, сообщило, что в рамках программы было предоставлено четыре КАМАЗ-5490 и пять НЕФАЗ. Газодизельные тягачи и полуприцепы получила транспортная компания «Автокар» из Санкт-Петербурга.

Девять грузовиков было передано в рамках программы «Лизинг от производителя», сообщают представители «КамАЗ». Компании «Автокар» предоставил технику официальный дилер «Технический Центр «Восток».

Напомним, что в 2017 году эта же питерская транспортная компания приобрела по программе лизинга несколько КАМАЗ-5490 Neo. Новые КАМАЗ-5490 и НЕФАЗ будут использовать для перевозок груза по России.

Стоит отметить, что КАМАЗ-5490 недавно получили обновление. Теперь газодизельные тягачи оснащены силовыми установками «Евро-5». Коме того, битопливная система снизит стоимость транспортировки.