Крупная коллекция раритетных автомобилей Citroen CX выставлена на продажу

Коллекция насчитывает в себе почти 150 экземпляров французского автомобиля, который производился с 1974 по 1991 год. Владелец необычного автопарка пожелал остаться неизвестным.

В списке, выставленных на продажу в Голландии, машин присутствуют как самые первые модели авто – в частности версия Citroen CX 1975 года, удостоенная почетного звания «автомобиль года» – так и одни из последних, которые вышли в конце 80-х годов прошлого столетия. Крупная коллекция машин содержит в себе все возможные комплектации и варианты выполнения кузова: седаны, хэтчбеки, универсалы, санитарная машина скорой помощи, спортивная версия Citroen CX GTI, созданная специально для скандинавского рынка, авто с увеличенной колесной базой и даже мини-фургоны. Стоимость автомобилей варьируется от 500 до 8000 евро (38 400 – 614 830 рублей), большая часть экземпляров представлена в отличном состоянии. Точный перечень доступных к покупке машин и их технические характеристики можно найти на специальном сайте.

Стоит добавить, что модель Citroen CX называют «последним настоящим автомобилем Citroen в истории». За 17 лет производства было продано более 1 200 000 единиц раритетного авто.