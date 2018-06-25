Эксперты рассказали, чем опасен дешевый некачественный бензин

Несмотря на непрекращающееся повышение цены на горючее, его качество оставляет желать лучшего и в большинстве случаев своей стоимости не соответствует. «Палёный» бензин зачастую приводит к значительным проблемам с автомобилем и большим затратам на его ремонт.

Эксперты рассказали, что главными признаками некачественного бензина является снижение производительности двигателя: он медленнее набирает обороты и «троит», а иногда даже замечается невозможность езды на холостом ходу. Чем хуже топливо, тем выше вероятность, что двигатель может попросту не завестись снова, как бы долго водитель не крутил стартер.

Глобальные последствия использования «палёного» горючего ещё хуже: забиваются форсунки, клинит топливный насос, возникнет необходимость промывки топливного бака и продувки всей магистрали. На камерах сгорания и газораспределительном механизме от некачественного бензина появится вредоносный нагар, также могут прогореть клапаны. Помимо этого, плохое топливо может оплавить или даже полностью разрушить выпускной коллектор. В связи с этим, при обнаружении даже одного из симптомов «заражения» автомобиля «паленым» бензином, следует заглушить мотор и на эвакуаторе доставить его к ближайшему сервисному центру.