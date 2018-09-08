В сеть «слили» рендеры бюджетного внедорожника Hyundai Styx
Рендерные изображения сверхбюджетного кроссовера от Hyundai появились на индийском автомобильном блоге. Цена новинки составит не более 670 тысяч индийских рупий (600 тысяч рублей).
Компактный внедорожник Hyundai Styx, получивший свое название в честь самого маленького спутника Плутона, был назван так не зря – длина паркетника не превысит 4 метров, чтобы получить в Индии налоговые льготы. Дизайн кроссовера унаследован от прототипа Hyundai Carlino, концепт которого презентовали ещё два года назад. Изменилась лишь оригинальная радиаторная решетка, которая получила нетипичные геометрические формы.
Приводить в движение переднеприводный Hyundai Styx доведется бензиновому турбированному двигателю объемом 1 литр и мощностью 120 л.с., помимо него, моторная линейка кросса будет представлена 1,4-литровым 90-сильным турбодизелем. В качестве трансмиссии здесь выступит 6-диапазонная механическая КПП и 7-ступенчатая роботизированная коробка передач.
Бюджетный внедорожник собран на легковой платформе седана Hyundai Solaris. А от другого собрата по марке – Santa Fe – Hyundai получит двухуровневые передние фары, защитный обвес из пластика, а также декоративные внедорожные элементы.