Составлен ТОП-5 самых впечатляющих внедорожников на автосалоне в Париже

На этой неделе стартовал автосалон в Париже, в рамках которого было представлено множество новинок. Специалисты составили ТОП-5 самых впечатляющих внедорожных моделей с полным приводом.

Возглавил ТОП-5 впечатляющих внедорожников Land Rover Series I, модель была возрождена в рамках программы Reborn. Авто получило двигатель объемом 1,6 литра с отдачей в 50 «лошадей». Особого внимания удостоился обновленный Suzuki Jimny, который сохранил узнаваемый дизайн.

Третье место заняли багги Booxt в версиях Scorpik, Grand Raid и Trophy, которые предлагают за 29,8 – 52,8 тысячи евро. Моторная линейка представлена бензиновым дизельным агрегатами. Следом оказался Dacia Duster, продажи которого вскоре стартуют в России. На автосалоне внедорожник оснастили турбодвигателем 1.3 TCe.

Замыкает ТОП-5 самых впечатляющих внедорожников на автосалоне в Париже 2018 Mercedes-AMG G 63. На стенд выставили спецверсию Edition 1. Модель сочетает в себе спорткар и внедорожник и способна за 4,5 сек набрать 100 км/ч.