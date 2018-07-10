В сеть попали шпионские фото первого кроссовера Genesis

Фотошпионы засняли первый кроссовер корейской люксовой марки на тестах.

На просторах интернета появились новейшие фотографии первого кроссовера премиального бренда Genesis, который вывели на дорожные тесты. Дебют новинки пройдет в 2019 году.

В 2017 году был представлен прототип Genesis GV80, который является предвестником кроссовера премиального бренда. Фотографии с испытаний кроссовера обнародовали еще в начале 2018 года, но тогда шпионам удалось заснять только лишь тестовый мул, на котором протестировали только технические параметры машины. Первое фото кроссовера Genesis появилось в сети в сентябре текущего года. Теперь же в сети появились новые снимки, на которых указанная модель показана со всех сторон.

При просмотре фото заметно, что пропорции и очертания серийной версии кроссовера идентичны тем, которые имеются у прототипа. Решетка радиатора у серийной модели такая же, а вот двухэтажные фары стали больше.

Под капотом кроссовера Genesis могут разместиться 4-цилиндровые бензиновые турбодвигатели и атмосферные агрегаты на 6 и 8 цилиндров. Ранее сообщалось, что кроссовер может обзавестись дизелем, но пока информации об этом нет. Вероятно, модель снабдят гибридной установкой и системой полного привода. Отмечается, что новый паркетник Genesis может в будущем добраться до российского авторынка.