LADA Vesta стала самой популярной моделью в РФ

Сегодня, 06:00 \\ Авто/Мото

Специалисты провели мониторинг продаж на новых машин рынке России с января по сентябрь текущего года. В результате стало известно, что отечественная LADA Vesta стала самой востребованной моделью в РФ.

Российской LADA Vesta по итогам первых трех кварталов 2018 года удалось опередить флагмана KIA Rio. С января по сентябрь в РФ спрос на модель вырос на 39% до 76 189 единиц, что позволило модели назваться самой популярной.

На втором месте оказался бывший лидер – KIA Rio с приростом в 2% до 75 071 машины. Третье по популярности на рынке России стала LADA Granta, продажи которой также выросли на 10% до 70 186 машин.

Стоит напомнить, что семейство LADA Vesta предлагают в кузовах седан и универсал, а также в кросс-модификациях. За выпуск автомобилей отвечает предприятие «LADA Ижевск».Отметим, что вскоре на рынок выйдет «заряженная» версия LADA Vesta Sport.

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Автор - Татьяна Рязанская
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