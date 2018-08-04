Новое поколение Land Rover Defender заметили на тестах

Land Rover начала тестировать новую генерацию Defender, на что указывают шпионские фото, опубликованные порталом Autocar. В продажу авто поступит в 2020 году, причём оно может добраться и до России.

Пока британский производитель держит в секрете подробности о нового Land Rover Defender. Как пишут зарубежные журналисты, новинку сконструируют на алюминиевой платформе. Ряд технических решений модель получит от других современных авто от Jaguar Land Rover.

Ожидается, что на рынке появятся 3- и 5-дверные модификации новинки с открытым и закрытым кузовом. Помимо этого, Defender получит роскошный вариант исполнения и версию, предназначенную для серьезного бездорожья.

В моторную линейку войдут 2,0-литровые «турбочетвёрки», работающие на бензине и дизтопливе, и 3,0-литровые V6. У машины появится и электрическая модификация.

Новый Land Rover Defender также может выйти в кузове пикап, его производство организуют в Словакии. Предположительно пикап будет доступен только с одинарной кабиной. Авто предложат с 2,0-литровыми моторами Ingenium.

Напомним, актуальное поколение Land Rover Defender покинуло конвейер в январе 2016 года, причём производство хотели прекратить ещё в декабре 2015 года.