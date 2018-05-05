Aston Martin Valkyrie оснастят двигателем NA Ever от компании Cosworth

Премиальный гиперкар от Aston Martin получит в свое распоряжение двигатель от Cosworth, что сделает его самым мощным автомобилем в истории, допущенным до езды по общественным дорогам.

Амбициозный проект Aston Martin Valkyrie разрабатывался совместно со спортивным подразделением Red Bull и Cosworth – британской инжиниринговой компанией, специализирующейся на двигателях спортивных и гоночных автомобилей. Их силовые установки используются везде: от болидов Формулы-1 до «люксовых» моделей Mercedes-Benz.

Специально для проекта Valkyrie они изготовят гибридную силовую установку NA Ever, мощность ДВС которой составит до 1130 л.с. Суммарная отдача гиперкара пока неизвестна. Напомним, предыдущий рекорд мощности для автомобилей, допущенных до эксплуатации дорог общественного назначения, принадлежал Ferrari 812 Superfast и его 12-цилиндровому двигателю на 789 л.с.

По официальным заявлениям Aston Martin, их новый автомобиль выйдет ограниченным тиражом в 150 единиц уже в 2019 году, причем все экземпляры Aston Martin Valkyrie на данный момент были распроданы по предварительному заказу. В сети даже появляются объявления о перепродаже мест в очереди, однако британская компания пообещала пресечь все возможные махинации, связанные с приобретением гиперкара.