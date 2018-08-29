Renault приступил к тестированию компактвэна RBC

Сегодня, 06:00 \\ Авто/Мото

Французский автопроизводитель Renault приступил к дорожным тестам компактвэна RBC. В сети опубликовали первые шпионские снимки, на которых прототип, полностью покрытый камуфляжем, заметили на дорогах общего пользования.

На данный момент тестируемый компактвэн носит заводской индекс Renault RBC. На рынке представят классическую и внедорожную модификации автомобиля. Специалисты отметили, что в движение прототип приводит бензиновый литровый двигатель производительностью 68 «лошадей».

 

В качестве трансмиссии компактвэна Renault RBC выступает механическая коробка передач на пять скоростей. Классически в продажу поступит модель в переднеприводном исполнении. Официальная презентация новинки состоится до конца текущего года. Уже в 2019 году будет объявлен старт продаж, а цены на новинку представят позднее.

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Автор - Татьяна Рязанская
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