Renault приступил к тестированию компактвэна RBC

Французский автопроизводитель Renault приступил к дорожным тестам компактвэна RBC. В сети опубликовали первые шпионские снимки, на которых прототип, полностью покрытый камуфляжем, заметили на дорогах общего пользования.

На данный момент тестируемый компактвэн носит заводской индекс Renault RBC. На рынке представят классическую и внедорожную модификации автомобиля. Специалисты отметили, что в движение прототип приводит бензиновый литровый двигатель производительностью 68 «лошадей».

В качестве трансмиссии компактвэна Renault RBC выступает механическая коробка передач на пять скоростей. Классически в продажу поступит модель в переднеприводном исполнении. Официальная презентация новинки состоится до конца текущего года. Уже в 2019 году будет объявлен старт продаж, а цены на новинку представят позднее.