Для России озвучен ценник на внедорожный Volkswagen Tiguan

Компакт-кросс Volkswagen Tiguan в России теперь доступен во внедорожной версии Offroad. Стоимость новинки составляет от 1 739 000 рублей.

Volkswagen Tiguan Offroad в России доступен по заказу. Показ внедорожной модификации паркетника состоялась на Московском мотор-шоу месяцев ранее. Автомобиль оснащен усиленными бамперами и получил увеличенный до 26 градусов угол съезда. Также машина обзавелась спойлером из линейки R-Line, черными боковыми зеркалами и колесными дисками на 17 дюймов. Кроссовер доступен в цветах White Silver, Pure White, Deep Black и Tungsten Silver. Кроме того, машину можно заказать с черной крышей.

Салон внедорожного Volkswagen Tiguan улучшен износостойкими материалами, а также дополнен резиновыми ковриками с эмблемой Offroad и металлическими накладками на педали. Кроссовер имеет цифровой кокпит, оснащен камерой обзора на корме, датчиками парковки спереди и сзади, багажной дверью с электроприводом и системой мультимедиа с тачскрином на 8 дюймов и поддержкой Apple CarPlay и Android Auto.

Volkswagen Tiguan Offroad оснащается мотором 1.5 отдачей 150 л.с. Пару ему составляют 6-МКПП или РКПП с тем же диапазоном. Также для кроссовера доступны двигатели 2.0 тягой 180 л.с. и 2.0 мощностью 150 л.с. (дизельный). Последние две установки комплектуются 7-РКПП с парным сцеплением.