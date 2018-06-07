Рассекречен новый кроссовер BMW X7

Сегодня, 17:56 \\ Авто/Мото

В сеть попали патентные изображения баварского полноразмерного кроссовера BMW X7. Дебют новинки запланирован на конец текущего года.

Сообщается, что еще в прошлом году специалисты осуществляли наладку сборочной линии на заводе бренда в Спартанбурге (США). В модельной линейке новый BMW X7 расположится над BMW X5, и таким образом станет флагманом марки.

Новинку снабдят переделанной гигантской решеткой радиатора, а вот передняя и задняя оптика не перетерпят перемен. Кроме того, машину оснастят другими бамперами и зеркалами с другим оформлением. Трехрядный кроссовер BMW X7 станет достойным конкурентом Mercedes-Benz GLS.

 

Подкапотное пространство нового BMW X7 будут занимать дизельные и бензиновые агрегаты объемом 3,0 и 4,4литра. Позже в продаже появится модификация, оснащенная подключаемым гибридом и версия с 12-цилиднровым мотором. Цена кроссовера пока неизвестна, но представят машину вероятно в Лос-Анджелесе осенью нынешнего года. В Россию новый BMW X7 прибудет в следующем году.

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Автор - Дмитрий Павличко
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