Geely показала фото разработанного совместно с Volvo кроссовера SX11

Сегодня, 07:00 \\ Авто/Мото

Компания Geely обнародовала первые официальные фотографии кроссовера SX11 без камуфляжа. Автомобиль первым в линейке китайского бренда построят на инновационной платформе BMA.

Разработка архитектуры BMA велась совместно с Volvo, при этом Geely SX11 многое унаследует от Volvo XC40, включая турбодвигатель. Судя по снимкам, китайская новинка обзаведётся светодиодными фарами, крупным передним бампером и радиаторную решётку с фирменными концентрическими секциями.

По габаритам автомобиль немного уступает Volvo XC40: 4330х1800х1609 мм, при этом размер колёсной базы достигает 2 600 мм. В моторном отсеке Geely SX11 нашёл место 1,5-литровый турбированный мотор, выдающий 177 лошадиных сил. При этом кроссовер оснащается 7-скоростным «роботом». Чтобы ускориться до 100 км/ч автомобилю нужно 7,9 секунды.

 

В продаже на китайском авторынке Geely SX11 должен появиться осенью текущего года. Позднее кроссовер может получить гибридную модификацию.

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