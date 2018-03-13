Рестайлинговый седан Peugeot 408 "засветился" на первых живых снимках

Сегодня, 17:53 \\ Авто/Мото

Весной текущего года в базе министерства промышленности КНР появились первые изображения обновлённого седана Peugeot 408. Теперь новинку, предназначенную для китайского рынка, показали на «живых» фото.

Судя по фотографиям, рестайлинговый Peugept 408 для Поднебесной получил модернизированную решётку радиатора, новый капот, видоизменённую оптику и другие бампера. В задних фарах появились вертикальные вставки в духе кроссоверов бренда. Седан также станет доступен в новом синем окрасе кузова.

По предварительным данным, в салоне и линейке двигателей не стоит ожидать каких-либо изменений. Напомним, в Китае продаётся вторая генерация Peugept 408 с 1,8-литровым «атмосферником», генерирующим 139 лошадиных сил. Помимо этого, доступны версии с турбомоторами THP объёмом 1,2 и 1,6 л, которые выдают 136 и 167 сил соответственно.

 

 

 

На рынках России и Южной Америки сегодня предлагается первое поколение Peugeot 408, разделившее платформу PF2 с хэтчбеком Peugeot 308. Китайским потребителям второе поколение седана стало доступно ещё в 2014 году, поэтому машина уже нуждалась в рестайлинге.

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