Кроссовер FAW D60 доберётся до России осенью

Китайская FAW оформила ОТТС на модель D60. Запуск продаж кроссовера в России запланирован на сентябрь, до этого в конце августа в рамках Московского автосалона пройдёт презентация новинки.

В базе Росстандарта появилось ОТТС на FAW D60, однако эта модель уже появлялась там в 2016 году. Согласно сертификату, кроссовер собирались предложить россиянам с 1,5-литровым 4-цилиндровым мотором, выдающим 99 «лошадок» в сочетании с 5-скоростной трансмиссией.

Теперь в документе указывается тот же агрегат, но его мощность выросла до 106 лошадиных сил и 141 Нм. Причиной подобных изменений могут быть уменьшение передаточных чисел в коробке передач.

В Поднебесной FAW D60 предлагается с 1,5-литровым 113-сильным двигателем и 1,8-литровым мотором с отдачей в 139 сил. Во втором случае автомобиль оснащается 6-скоростной АКПП. Кроссовер не продаётся в дизельных и полноприводных исполнениях.

Помимо этого, рестайлинговый FAW D60 имеет увеличенную за счёт новых бамперов длину (4 230 мм) и выросшую из-за рейлингов на крыше высоту (1 636 мм). Перечень оснащения модели дополнили система вызова экстренных служб и система стабилизации, на смену барабанным тормозам пришли дисковые.

Ожидается, что новинку, как и FAW X80, будут производить на мощностях завода «Автотор» в Калининграде.