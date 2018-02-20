Составлен рейтинг поломок, которые считаются гарантийными, но ими не являются

Гарантийные обязательства автомобильных производителей, под которыми понимаются обещания о бесплатном ремонте на протяжении 100 000 км и 3 лет использования в действительности содержат в себе множество отговорок. Специалисты составили самые известные отговорки.

Прежде всего следует заострить внимание на посторонние шумы, звуки, скрипы и вибрацию при движении авто, которые не сказываются на его параметры и нормальное функционирование его узлов. Эти неполадки не подпадают под гарантийный случай. Для того, чтобы инженеры СТО дилера осуществили бесплатный ремонт, автолюбителю нужно доказать факт производственного брака.

Далее стоит остановиться на естественном старении. Часто случается, что автопроизводители отказываются заменить облезший руль или изношенную обшивку кресел. Автопроизводители называют это нормальным износом либо естественным старением, и это применяется не только к интерьеру, но и к лакокрасочному покрытию.

В ТОП-3 вошло запотевание фар. Незначительное запотевание оптики не является браком. В ТОП-5 попали протечка рабочих жидкостей и расходные материалы. Первая десятка поломок, на которые не распространяется гарантия, представлена амортизаторами, элементами шасси, каталитическим нейтрализатором, приводными ремнями и эластичными уплотнениями.