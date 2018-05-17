В первом полугодии продажи LADA Largus выросли 53,3%

Фургоны и универсалы LADA Largus обладают отличной востребованностью среди отечественных автомобилистов. За первые полгода текущего года российские продажи LADA Largus достигли отметки в 20 989 экземпляров, что на 53,3% выше результатов годичной давности. Доля сегмента в общем за указанный период увеличилась до 2,9%.

Общее число реализованных 5- и 7-местных универсалов за отчетный период составило больше 23 000 штук, а вот 91% из них пришлось на LADA Largus. По словам автоэкспертов, с января нынешнего года реализация российского универсала показывает только положительную динамику. В марте удалось продать наибольшее число универсалов LADA Largus (4 700 единиц).

Лидером продаж LADA Largus в кузове универсал среди российских субъектов выступают Москва, Подмосковье и Петербург. Также в список лидеров стоит включить Краснодарский край, Татарстан и Башкирия.