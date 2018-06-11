В сеть попали свежие шпионские фото спорткара Porsche 911 GTS

Сегодня, 11:45 \\ Авто/Мото

На просторах интернета обнародовали шпионские фотографии обновленного немецкого спорткара Porsche 911, премьера которого пройдет в конце 2018 года. Автомобиль в версии GTS заметили на дорожных тестах, а в модельном ряду новинка расположится между Porsche 911 Carrera S и Porsche 911 Turbo.

Существует вероятность, что подкапотное пространство Porsche 911 GTS будет занимать производительный мотор от Porsche Carrera S, но его мощность пока засекречена. При просмотре обнародованных фото можно увидеть, что новинка обзавелась гигантскими тормозными механизмами и более агрессивным обвесом кузова.

 

 

 

 

 

 

 

Также модель получит несколько стандартных элементов подвески, среди которых адаптивные амортизаторы и пакет Sport Chrono. На рынке новый Porsche 911 появится в начале следующего года. В начале продаж модификацию GTS для данного спорткара не предложат.

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Автор - Дмитрий Павличко
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