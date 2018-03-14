Subaru к 2020 году представит собственный беспилотный автомобиль

Сегодня, 09:26 \\ Авто/Мото

Компания Subaru разрабатывает собственную систему автономного управления, тесты проходят на острове Хоккайдо, который был построен специального для подобных испытаний. Первый этап работы планируется завершить уже через два года.

К 2020 году Subaru рассчитывает создать доступную систему автопилотирования второго уровня, которая сможет сама вести авто за городом по многополосной трассе с поворотами. Считывать информацию об окружающем пространстве будет система EyeSight, состоящая из цветной стереокамеры, радаров, модуля для использования GPS, а также электронных карт.
Ожидается, что данная система «поумнеет», так как в настоящее время у неё есть ряд проблем, к примеру, её слепит свет фар встречных машин. Беспилотная Subaru получит радары, позволяющие подстраиваться под разную погоду, круговой видеообзор, который позволит избегать боковых столкновений.

 

Японцы разместят камеры и в салоне. Система FRS с инфракрасной камерой разместится в приборной панели и будет распознавать лицо автовладельца. После этого система автоматически изменит настройки зеркал, сидения и климат-контроля. В памяти могут храниться до пяти настроек для разных водителей.

Поделиться новостью:
Автор -
Главное за неделю

В интернет попало последнее тизерное изображение обновленного Porsche Macan

На 25 июля текущего года назначено официальное представление обновленного Porsche Macan. В преддверии мероприятия в сеть попало последнее тизерное изображение данной модели.

В Москве скончался актер "Счастливы вместе"

 Российский актер Александр Исаков скончался в 39-летнем возрасте. Артист запомнился...

Новые Mercedes-Benz GLE и CLS оснастят новыми фарами

Недавно на гоночной трассе провели тесты закамуфлированных прототипов новых Mercedes-Benz...

Александра Исакова из «Счастливы вместе» похоронят на Митинском кладбище в Москве

 Уже известно, что прощание с актером состоится 26 июля в крематории Митинского кладбища....

На продажу выставлен уникальный суперкар Шумахера

Согласно информации, обнародованной в интернете, на продажу выставлен эксклюзивный...
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ