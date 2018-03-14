Subaru к 2020 году представит собственный беспилотный автомобиль

Компания Subaru разрабатывает собственную систему автономного управления, тесты проходят на острове Хоккайдо, который был построен специального для подобных испытаний. Первый этап работы планируется завершить уже через два года.

К 2020 году Subaru рассчитывает создать доступную систему автопилотирования второго уровня, которая сможет сама вести авто за городом по многополосной трассе с поворотами. Считывать информацию об окружающем пространстве будет система EyeSight, состоящая из цветной стереокамеры, радаров, модуля для использования GPS, а также электронных карт.

Ожидается, что данная система «поумнеет», так как в настоящее время у неё есть ряд проблем, к примеру, её слепит свет фар встречных машин. Беспилотная Subaru получит радары, позволяющие подстраиваться под разную погоду, круговой видеообзор, который позволит избегать боковых столкновений.

Японцы разместят камеры и в салоне. Система FRS с инфракрасной камерой разместится в приборной панели и будет распознавать лицо автовладельца. После этого система автоматически изменит настройки зеркал, сидения и климат-контроля. В памяти могут храниться до пяти настроек для разных водителей.