«АвтоВАЗ» получил прибыль в 3,1 млрд рублей за полгода

В первом полугодии у компании «АвтоВАЗ» была зафиксирована чистая прибыль в рамзере 3,1 млрд рублей, тогда как в тот же период прошлого года убыток достигал 4,41 млрд рублей.

Как сообщает «АВТОСТАТ», за первые полгода «АвтоВАЗ» выручил 134,75 млрд рублей, что на 31,5% больше, чем годом ранее. При этом операционная прибыль достигает 7,63 млрд рублей против убытка в размере 194 млн рублей в первой половине 2017 года. Доналоговая прибыль выросла до 4,13 млрд рублей, а в минувшем году убыток составлял 4,24 млрд рублей.

Президент ПАО «АвтоВАЗ» Ив Каракатзанис заявил, что в компании ожидают рост российского авторынке по итогам 2018 года на 10-12%. Однако некоторые факторы могут повлиять на его развитие во втором полугодии. В их числе сокращения господдержки, возможные колебания на рынке сырья и валютном рынке.

Господин Каракатзанис добавил, что марка LADA на фоне роста российского авторынка смогла добиться рекордной доли в 20%. Кроме того, у бренда повысились экспортные продажи.

Напомним, не так давно российский автопроизводитель рассекретил седан LADA Granta, переживший рестайлинг. Публичная презентация новинки состоится на Московской автовыставке, после чего автомобиль появится в продаже.