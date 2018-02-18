Представлено видео со сверхмощным Lamborghini Aventador SVJ

Экстремальный автомобиль будет приводиться в движение бензиновой силовой установкой 6.5 V12, производительность которой составляет 800 л.с. Презентация машины состоится до конца года.

Итальянцы представили в интернете первое тизерное видео, посвященное сверхмощному Lamborghini Aventador SVJ. Аббревиатура из трех букв используется как напоминание об уникальном спорткаре Miura Jota, в 1970 году созданном тест-пилотом итальянской марки Бобом Уоллесом.

В видеоролике показан тестовый заезд закамуфлированного прототипа суперкара Lamborghini Aventador SVJ на Нюрбургринге. Модель выйдет ограниченной серией, а ее презентация состоится до конца нынешнего года.

Моторный отсек Lamborghini Aventador SVJ занимает бензиновый V12 объемом 6,5 л отдачей 800 л.с. Суперкар поборется за звание наибыстрейшего автомобиля Нюрбургринга. Сейчас им обладает Porsche 911 GT2 RS, покоривший немецкий трек за 6 минут 47,3 секунды. Lamborghini Aventador SVJ получит полный привод и аэродинамические элементы ALA. Известно, что машина будет оснащена боковыми «юбками», диффузором и большим антикрылом.

Напомним, в минувшем году во Франкфурте был представлен Lamborghini Aventador Roadster S. Моторный отсек автомобиля занимает агрегат 6.5 V12 отдачей 740 л.с./690 Нм, укомплектованный перенастроенной 7-РКПП с двумя сцеплениями.