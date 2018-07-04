Сетелем Банк сделал привлекательнее кредит на LADA

Ставки по кредитам были снижены в рамках партнерской программы кредитования LADA Finance.

Сетелем Банк изменил все кредитные продукты тарифного плана «Партнерский», затрагивающие продажи новых машин марки LADA и полисов КАСКО. Банк предлагает кредиты на сумму 100 000 900 000 рублей на срок 24-60 месяцев. При этом клиенту необходимо внести взнос размером 20-90% от цены транспортного средства. Сетелем Банк накануне проинформировал о снижении кредитной ставки на покупку авто LADA до 12%.

Кредит на покупку машины LADA можно оформить с минимальным набором документов: паспорта и водительского удостоверения. Оформление заявки занимает 15 минут. Клиенту не нужно идти в банк, так как кредит оформляется в дилерском центре.

Сейчас Сетелем Банк работает в 75 регионах России. Учреждение сотрудничает с 2 600 дилерскими центрами.