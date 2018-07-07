Bugatti отзовёт два гиперкара Chiron‍ из-за проблемных подушек безопасности

Компания Bugatti намерена отозвать два Chiron в США из-за дефекта боковых подушек безопасности. Чтобы устранить проблему, из авто извлекут кресла и отправят их французским специалистам.

На двух гиперкарах Bugatti Chiron были неправильно установлены боковые эйрбеги: во время их установки могли повредиться теплозащитные экраны. В ходе внутризаводского теста сотрудники компании обнаружили «следы ожога», причиной которых могло стать только воздействие высоких температур. Представители марки отметили, из-за подобного явления подушки безопасности могут сработать некорректно.

Вскоре владельцам дефектных гиперкаров придут письма от Bugatti, а затем будет организована встреча для осмотра машин. После этого из авто извлекут кресла, упакуют их в специальные деревянные ящики и отправят во Францию. В случае необходимости в сидениях будет произведена замена модуля бокового эйрбега. Данные работы оплатит автопроизводитель.

Отметим, что Bugatti Chiron, оснащённый 1 500-сильным бензиновым мотором W16 объёмом 8,0 л, продаётся на российском рынке за невероятные 220 000 000 рублей.