Составлен ТОП-5 самых популярных кроссоверов лета 2018 на рынке РФ

Популярность кроссоверов в России и во всем мире продолжает расти, и вскоре спрос на внедорожники превысит продажи седанов. Специалисты составили ТОП-5 самых популярных SUV лета на рынке РФ по итогам продаж января-июня 2018 года.

Примечательно, что кроме иностранных внедорожников в рейтинг ТОП-5 самых популярных SUV-авто лета на рынке РФ вошла и отечественная модель. Абсолютным лидером продаж в первом полугодии стал южнокорейский Hyundai Creta. В период с января по июнь 2018 года было реализовано 33 224 единицы.

На второй строчке рейтинга с большим отрывом оказался Renault Duster, продажи которого за шесть месяцев в России составили 21 290 ед. Тройку самых популярных кроссоверов лета 2018 года замыкает KIA Sportage. Модель разошлась тиражом в 16 660 шт. Четвертое место в рейтинге заняла отечественная LADA XRAY. В период с января по июнь 2018 года в России было продано 16 388 внедорожников.

Замыкает ТОП-5 самых популярных SUV-авто лета на рынке РФ Renault Kaptur с продажами в 15 589 за шесть месяцев текущего года. Несмотря на то, что в основе лежит та же платформа, что и у Duster, модель оказалась менее популярной.