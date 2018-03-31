Эксперты озвучили ТОП-3 рамных внедорожников, превращенных в кроссоверы

Кроссоверы все больше и больше становятся популярными на мировом рынке, а полноценные внедорожники лишаются своих покупателей. Экспертами был составлен рейтинг рамных внедорожников, из которых создали кроссоверы.

Первоначально следует назвать японский Nissan Terrano/Pathfinder, который выпускался в период с 1985 по 2012 годы. Рамный внедорожник до сих пользуется хорошей востребованностью среди российских автолюбителей, а подкапотное пространство машины занимает 5,6-литровый агрегат с производительностью в 320 лошадиных сил, работающий в тандеме с АКПП и МКПП. В 2013 году четвертое поколение внедорожника превратили в кроссовер, лишив его рамы, дизелей, «автомата» и «механики».

Второе место досталось Ford Explorer. Модель считалась рамным внедорожником с 1990 по 2010 годы. Пятая генерация авто превратилась в кроссовер без вседорожных свойств. Под капот машина получила атмосферные моторы, приводимые в действие МКПП и АКПП.

ТОП-3 закрыл южнокорейский KIA Sportage, выпускавший в 1993-2006 годах. В моторном отсеке «корейца» разместился 2- и 2,2-литровые двигатели с производительностью в 128 «лошадок», функционирующие вместе с механической и автоматической трансмиссиями.