Кроссовер Nissan Murano в июле в России подорожал на 20 000 рублей

Эксперты проанализировали отечественный авторынок и выяснили, что японский кроссовер Nissan Murano в июле нынешнего года поднялся в цене на 20 000 рублей. Подорожание зафиксировано у всех версий автомобиля 2018 модельного года, кроме гибридной и стандартной.

Теперь Nissan Murano Mid обойдется россиянам в 2 720 000 рублей, а за Nissan Murano High придется выложить 2 840 000 рублей. За топовую модификацию Nissan Murano Top нужно заплатить 3 040 000 рублей. Подкапотное пространство Nissan Murano во всех комплектациях занимает 3,5-литровый мотор с производительностью в 249 лошадиных сил. Двигатель приводится в действие 6-скоростным вариатором и полным приводом.

Стандартный вариант исполнения Nissan Murano Mid, но уже с системой переднего привода не подорожал и его стоимость равна 2 550 000 рублям. На гибридную модификацию кроссовера придется раскошелиться на 3 299 000 рублей.

По словам специалистов, предыдущее удорожание кроссовера Nissan Murano фиксировалось в мае 2018 года и варьировалось от 51 000 до 81 000 рублей. За первые шесть месяцев 2018 года 37 037 россиян стали обладателями автомобилей Nissan (+5%).