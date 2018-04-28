Винтажный спорткар Chevrolet Corvette из 70-х сфотографировали в Воронеже

На одной из улиц Воронежа внимание привлек винтажный Chevrolet Corvette красного цвета. Местный житель сфотографировал диковинку и опубликовал снимок в городском сообществе в соцсети.

На фотографии третье поколение Chevrolet Corvette C3 Stingray. Модель собирали в период с 1968 по 1982 года, при этом каждый год компания предлагала новые модификации. Под капотом расположены силовые установки объемом 5.0 – 7.4 литра. Какая именно модификация Chevrolet Corvette третьего поколения была замечена на улицах Воронежа, точно определить невозможно, однако предполагается, что авто 1969 года выпуска.

Стоит отметить, что в 1971 году спорткар Chevrolet Corvette C3 Stingray получил менее мощный мотор. Спустя шесть лет модель получила обновленную панель приборов и лишилась шильдика Stingray. Еще через два года заметно был переработан салон, когда модель пользовалась наибольшей популярностью.

Раритетный Chevrolet Corvette третьего поколения выпускался до 1982 года. В этом году компания выпустила последнюю модификацию поколения и признала её коллекционной.